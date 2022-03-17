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تعرف على عروض اليوم الثالث لمهرجان مسرح الجنوب بالأقصر

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القاهرة - سامية سيد - يواصل المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى فى دورته السادسة والمقامة فى محافظة الأقصر فعالياته لليوم الثالث، حيث يتضمن اليوم  - الخميس – 5 عروض مسرحية بالإضافة الى برنامج حكاوى القهاوى.

برنامج اليوم بدأ بالورش التدريبية المجانية التى تقدمها إدارة المهرجان وهى ورشة الإعداد والدراماتورج  : د. مصطفى سليم , ورشة التمثيل : المخرج  احمد السيد، ورشة الديكور : د. عايدة علام، ورشة التأليف المسرحى : الكاتب  بكرى عبد الحميد، ورشة الإخراج : المخرج محمد مرسى ، ورشة المسرح الكوميدى : المخرج العراقى د. كريم خنجر , ورشة العرائس  : المخرج عمرو حمزة، ورشة مسرح الشارع : المخرج العراقى  نجاة نجم والتى تقام بكلية الفنون الجميلة ومكتبة مصر العامة.

أما عروض المسابقة الرسمية تقدم فى على مسرح قصر ثقافة الأقصر العرض الأردني  " تراتيل ثورة نساء " إخراج  ميس الزعبي يليه العرض العراقى " جندر مات " من إخراج د. أنس راهي.وضمن برنامج حكاوى القهاوى فى المقاهى الشعبية تقدم عروض الربابة والسيرة الهلالية.

ويقدم برنامج خارج المسابقة على مسرح قصر الثقافة أيضا  العرض الفلسطينى " معروف التايه" بطولة وليد سعد وإخراج محمد الشولى.

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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