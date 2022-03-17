شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عروض اليوم الثالث لمهرجان مسرح الجنوب بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى فى دورته السادسة والمقامة فى محافظة الأقصر فعالياته لليوم الثالث، حيث يتضمن اليوم - الخميس – 5 عروض مسرحية بالإضافة الى برنامج حكاوى القهاوى.

برنامج اليوم بدأ بالورش التدريبية المجانية التى تقدمها إدارة المهرجان وهى ورشة الإعداد والدراماتورج : د. مصطفى سليم , ورشة التمثيل : المخرج احمد السيد، ورشة الديكور : د. عايدة علام، ورشة التأليف المسرحى : الكاتب بكرى عبد الحميد، ورشة الإخراج : المخرج محمد مرسى ، ورشة المسرح الكوميدى : المخرج العراقى د. كريم خنجر , ورشة العرائس : المخرج عمرو حمزة، ورشة مسرح الشارع : المخرج العراقى نجاة نجم والتى تقام بكلية الفنون الجميلة ومكتبة مصر العامة.

أما عروض المسابقة الرسمية تقدم فى على مسرح قصر ثقافة الأقصر العرض الأردني " تراتيل ثورة نساء " إخراج ميس الزعبي يليه العرض العراقى " جندر مات " من إخراج د. أنس راهي.وضمن برنامج حكاوى القهاوى فى المقاهى الشعبية تقدم عروض الربابة والسيرة الهلالية.

ويقدم برنامج خارج المسابقة على مسرح قصر الثقافة أيضا العرض الفلسطينى " معروف التايه" بطولة وليد سعد وإخراج محمد الشولى.