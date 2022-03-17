شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يفتتح الدورة 31 من أيام الشارقة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، الدورة 31 من فاعليات أيام الشارقة المسرحية بقصر ثقافة الشارقة ، وذلك بحضور رئيس الأيام أحمد أبو رحيمة، والأعضاء: إسماعيل عبد الله، ومحمد جمال، وعبدالله راشد، وعدد كبير من المسرحيين والإعلاميين من مختلف البلدان العربية.

سلم الشيخ سلطان بن محمد القاسمي خلال الحفل جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها ال 15 للفنان جاسم النبهان من الكويت، الذي عرض فيلم تسجيلي عنه وعن مشواره الفني، كما قام بتكريم الفنان الإماراتي بلال عبد الله.







يذكر أن أيام الشارقة المسرحية يناقش هذا العام خلال ملتقى فكري ضخم عنوان "في الأوقات الصعبة: المسرح.. نافذة أمل"، ويهدف إلى التعرف على الطرق التي عمل ويعمل بها "أبو الفنون" بوصفه نشاطاً إبداعياً ومعرفياً واجتماعياً، لإحياء الأمل ورعايته في دواخل المشتغلين به وجمهوره، على مر العصور .

ينظم الملتقى يومي 19 – 20 مارس الجاري مع تطبيق الاحترازات المتعلقة بكوفيد19، في مقر إقامة الضيوف. ويشارك في الملتقى: عبد الله راشد (الإمارات)، وسامي سليمان أحمد (مصر)، وكمال الشيحاوي (تونس)، وراشد مصطفى بخيت (السودان)، وعمر الرويضي (المغرب).