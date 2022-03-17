شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الإعلان الرسمي لمسلسل "مكتوب عليّا" لـ أكرم حسني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق الإعلان الرسمي للمسلسل الكوميدي "مكتوب عليّا" للنجم أكرم حسني، وذلك استعدادًا لطرحه في موسم رمضان 2022، على قناة دى إم سى، وكشف الإعلان عن حالة غريبة يستيقظ عليها جلال (أكرم حسني) وهي أن هناك كتابات على يده تصف أحداث يومه، ولا أحد يمكنه أن يرى تلك الكتابات غيره لينتهي الإعلان بجملة "محدش بياخد اكتر من اللي مكتوبله" .

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.

ويعتبر مسلسل مكتوب عليّا هو التعاون الثاني بين الثلاثي أكرم حسني، والمخرج خالد الحلفاوي والمنتج كريم أبو ذكري، حيث سبق وتعاونوا في مسلسل الوصية، الذي نافس في موسم رمضان 2018، وحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري.

ويشارك النجم أكرم حسني في بطولة المسلسل كل من عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشا، مكتوب عليّا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.