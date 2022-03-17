شكرا لقرائتكم خبر عن روبوت ثالث يدخل فى مسابقات مع لذيذ وزومبا فى مسلسل "فى بيتنا روبوت 2 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أحداث الجزء الثانى من مسلسل "في بيتنا روبوت" المقرر عرضه حصرياً على قناة الحياة ومنصة watch it، ظهور روبوت جديد باسم "متين" يتميز بالقوة، ويدخل في مسابقات مع الروبوتين الأساسيين لذيذ (عمرو وهبة) وزومبا (شيماء سيف) لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات وذلك في اطار كوميدى.

مسلسل "فى بيتنا روبوت 2" بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وفكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى، وتستكمل أحداث العمل بمعاناة ليلى أحمد زاهر من مشاكل الحمل ودخول زوجها هشام جمال فى صراعات مع شركة منافسة تصنع الروبوت.

ويحكي المسلسل قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

مسلسل "فى بيتنا روبوت" الجزء الأول قام ببطولته شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، أوس أوس، هنادى مهنى، اسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.