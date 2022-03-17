عبد العزيز مخيون: أشارك في "جزيرة غمام" كـ"ضيف شرف".. ولهذا السبب قبلت الدور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

يشارك الفنان عبد العزيز مخيون، في مسلسل "جزيرة غمام" خلال الموسم مسلسلات رمضان 2022.

وكشف مخيون، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن تواجده في العمل الدرامي يأتي كـ"ظهور خاص"، بمساحة ليست كبيرة.

ولفت، إلى أنه قبّل المشاركة رغم صغر مساحة الدور، بسبب التأثير الدرامي للشخصية التي يجسدها في العمل، مضيفا: "الشخصية هي القاعدة الأساسية التي تبنى عليها الأحداث".

وأشاد بكاتب العمل السيناريست عبد الرحيم كمال، ولفت إلى صعوبة الجمل الحوارية في العمل، مضيفا: "الجمل صعبة في الحفظ، لكلام صوفي وفيه فسلفة، احتاجت لمجهود شوية".

وشرح أن العمل يدور حول مجموعة من البشر على جزيرة، يمنعهم الغمام من رؤية العالم الخارجي.

مسلسل "جزيرة غمام" بطولة النجوم: طارق لطفي ومي عز الدين وفتحي عبدالوهاب وأحمد أمين ورياض الخولي ومحمود البزاوي ومحمد جمعة وهبة عبدالغني وهاجر الشرنوبي وميار الغيطي وغيرهم، مع ظهور خاص للفنان عبدالعزيز مخيون والفنانة وفاء عامر.

المسلسل من إخراج حسين المنباوي وتأليف عبدالرحيم كمال، ومن إنتاج سينرجي، ومن المقرر عرض المسلسل على قناة "الحياة" ومنصتي "واتش ات" و"شاهد".