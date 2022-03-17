رمضان 2022.. شاهد البرومو الرسمي لمسلسل "دايما عامر" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت قناة ON، البرومو الرسمي لمسلسل "دايما عامر" المقرر عرضه عبر شاشتها في موسم مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل "دايما عامر" بطولة النجوم، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، لبلبة، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد شامي، صلاح عبد الله، ومحمد محمود.

مسلسل "دايما عامر" يُعرض في شهر رمضان 2022، على قناتي "الحياة" و"ON"، بالإضافة لمنصة "WATCH IT واتش ات".

مسلسل "دايما عامر" قصة وإخراج مجدي الهواري، الإشراف العام على الكتابة أحمد عبد الفتاح، وشارك في الكتابة أيمن سليم، وإنتاج كامل أبو علي.