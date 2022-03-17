لأول مرة.. مسرح الزمالك يحتضن 15 حفل غنائي يوميا خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يشهد مسرح الزمالك فعاليات النسخة الأولى من مهرجان أسبوع الزمالك للموسيقى"زمالك ميوزيك ويك"، بدءا من اليوم الخميس 24 مارس.

ويجمع مسرح الزمالك، 15 حفلة غنائية مختلفة المذاقات الموسيقية بين الطرب والروك والأندر جراوند والأفريكان والشعبي في أول تجربة من نوعها تشهدها القاهرة بتقديم مهرجان موسيقي يستمر على مدار أسبوع متواصل بواقع حفلة يوميا في الفترة من 24 إلى 31 من شهر مارس الجاري.

وتفتتح فعاليات أسبوع الزمالك للموسيقى بحفل موسيقي بنكهة الأغنية الشعبية مع الفنان الوايلي وذلك في تمام الساعة السابعة مساء الخميس 24 مارس.

كما يشهد المهرجان أولى حفلات المطرب الشعبي رضا البحراوي، وذلك مساء السبت 26 مارس.

فيما يشهد الأسبوع الموسيقي توليفة من أشهر الفرق الغنائية المصرية، على رأسهم فرقة وسط البلد بجانب كل من ستروبيري سوينج ولوكا والبطيخ وفرقة جاوي، إضافة إلى لمسات من الموسيقى الأفريكان مع فرق "مشوار ومزيك وهاي دام".

ومن جانبه، أوضح الفنان طارق صبري، مدير مسرح الزمالك، أن فكرة المهرجان الأسبوعي يأتي تتمة لرؤية المسرح الفنية في تقديم كافة الألوان الموسيقية بين الطرب والشعبي والأندرجراوند لإرضاء مختلف الأذواق للجمهور من مختلف الأعمار.

وأضاف، أن تجربة أسبوع الزمالك للموسيقى ستفتح الباب لتجارب مهرجانات وحفلات موسيقية جديدة وغير مألوفة سيشهدها مسرح الزمالك خلال العام الجاري.