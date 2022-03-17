كتب امير فتحي في الخميس 17 مارس 2022 06:55 مساءً - كشفت ” هبة حلاوة ” إبنة الفنان المصري ” أحمد حلاوة ” عن إصابة والدتها بجلطة في القدم على خلفية الشائعات التي قد تم تداولها خلال الساعات الماضية عن وفاة والدها .
فقالت هبة حلاوة في تصريحات لها : ” والدي ووالدتي جالهم كورونا ولكن أمي تعافت وخرجت من المستشفى وأول لما خرجت جالها جلطة في رجلها من كثرة الشائعات عن والدي ” .
وتابعت : ” حالة والدي مستقرة وبنصلح حاجة في حاجة، وفي شائعات كتير طلعت وده يؤثر على حالته النفسية لأنه بيشوف وبيسمع هذه الشائعات ” .
كما حرص أحمد حلاوة على طمأنة محبيه وجمهوره في رده على شائعة وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا من خلال منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
وتضمن المنشور صورة لخبر وفاة الفنان المصري نشره أحد المواقع وكتب في تعليقه عليها : ” إلى كل الأحبّة والأصدقاء وكل من سأل عني الحمد لله أنا بخير ” .
وتابع : ” وسوف أخرج من المستشفى قريباً للنقاهة .. أشكركم جميعاً على اهتمامكم .. وأطمئنكم أني بخير والحمد لله ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة زوجة الفنان ” أحمد حلاوة ” بجلطة بعد تداول خبر وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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