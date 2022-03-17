إصابة زوجة الفنان ” أحمد حلاوة ” بجلطة بعد تداول خبر وفاته

كتب امير فتحي في الخميس 17 مارس 2022 06:55 مساءً - كشفت ” هبة حلاوة ” إبنة الفنان المصري ” أحمد حلاوة ” عن إصابة والدتها بجلطة في القدم على خلفية الشائعات التي قد تم تداولها خلال الساعات الماضية عن وفاة والدها .

فقالت هبة حلاوة في تصريحات لها : ” والدي ووالدتي جالهم كورونا ولكن أمي تعافت وخرجت من المستشفى وأول لما خرجت جالها جلطة في رجلها من كثرة الشائعات عن والدي ” .

وتابعت : ” حالة والدي مستقرة وبنصلح حاجة في حاجة، وفي شائعات كتير طلعت وده يؤثر على حالته النفسية لأنه بيشوف وبيسمع هذه الشائعات ” .

كما حرص أحمد حلاوة على طمأنة محبيه وجمهوره في رده على شائعة وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا من خلال منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وتضمن المنشور صورة لخبر وفاة الفنان المصري نشره أحد المواقع وكتب في تعليقه عليها : ” إلى كل الأحبّة والأصدقاء وكل من سأل عني الحمد لله أنا بخير ” .

وتابع : ” وسوف أخرج من المستشفى قريباً للنقاهة .. أشكركم جميعاً على اهتمامكم .. وأطمئنكم أني بخير والحمد لله ” .