كتب امير فتحي في الخميس 17 مارس 2022 06:55 مساءً - حل الفنان اللبناني ” رامي عياش ” ضيفا مع الفنانة المصرية ” إسعاد يونس ” في حلقة يوم الثلاثاء الماضي من برنامجها صاحبة السعادة .
وخلال اللقاء كشف رامي عياش عن موهبته في التقليد مشيرا إلى قدرته على تقليد عدد من الشخصيات منهم الفنان ” عادل إمام ” الذي قلده الكثيرين .
وأضاف أنه أيضا من الشخصيات السهل تقليدها يأتي الفنان المصري ” محمد سعد ” والفنان السوري ” جورج وسوف ” .. وقام بتقليدهما بطريقة كوميدية وقريبة منهما بشكل كبير .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. رامي عياش يبرع في تقليد محمد سعد وجورج وسوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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