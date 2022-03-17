بالفيديو .. رامي عياش يبرع في تقليد محمد سعد وجورج وسوف

كتب امير فتحي في الخميس 17 مارس 2022 06:55 مساءً - حل الفنان اللبناني ” رامي عياش ” ضيفا مع الفنانة المصرية ” إسعاد يونس ” في حلقة يوم الثلاثاء الماضي من برنامجها صاحبة السعادة .

وخلال اللقاء كشف رامي عياش عن موهبته في التقليد مشيرا إلى قدرته على تقليد عدد من الشخصيات منهم الفنان ” عادل إمام ” الذي قلده الكثيرين .

وأضاف أنه أيضا من الشخصيات السهل تقليدها يأتي الفنان المصري ” محمد سعد ” والفنان السوري ” جورج وسوف ” .. وقام بتقليدهما بطريقة كوميدية وقريبة منهما بشكل كبير .