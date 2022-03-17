ورم ونزيف .. فنانة مصرية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وتطلب الدعاء من الجمهور

كتب امير فتحي في الخميس 17 مارس 2022 06:55 مساءً - كشفت الفنانة والراقصة ” لوسي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إصابة تعرضت لها بقدمها أدت إلى تورمها وحدوث كدمات زرقاء اللون بها .

فنشرت لوسي صورا لقدمها توضح من خلالها مدى الإصابة والتورم الذي أصابها وكتبت في تعليقها عليها : ” بتمنى الجمهور يدعيلي .. يمكن اتحسدت والحمد لله ربنا سترها ” .

وفي تصريحات صحفية لها عن تفاصيل هذه الأصابة أشارت لوسي إلى أنها تعرضت لها على المسرح أثناء بروفات مسرحيتها الجديدة يوم 21 فبراير الماضي .

حيث تسبب أحد الفنانين المشاركين في المسرحية والذي يجسد دور إبنها في إصابة قدمها بالحذاء الخاص به أثناء قيامه بحركة على المسرح .

وأضافت لوسي أنها توجهت لزيارة الطبيب بعد حدوث نزيف وورم بقدمها وشعورها بالتعب .. وأثبتت الأشعة التي خضعت لها تعرض تلك المنطقة من قدمها للتمزق نتيجة كدمة قوية .

وتابعت أن الطبيب كان قد منعها من الحركة تماما لمدة أيام إلا أنها أصبحت تتحرك الآن ولكن لا يمكنها بذل مجهود كبير حتى تشفى قدمها تماما .