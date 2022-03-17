كتب امير فتحي في الخميس 17 مارس 2022 06:55 مساءً - كشفت الفنانة والراقصة ” لوسي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إصابة تعرضت لها بقدمها أدت إلى تورمها وحدوث كدمات زرقاء اللون بها .
فنشرت لوسي صورا لقدمها توضح من خلالها مدى الإصابة والتورم الذي أصابها وكتبت في تعليقها عليها : ” بتمنى الجمهور يدعيلي .. يمكن اتحسدت والحمد لله ربنا سترها ” .
وفي تصريحات صحفية لها عن تفاصيل هذه الأصابة أشارت لوسي إلى أنها تعرضت لها على المسرح أثناء بروفات مسرحيتها الجديدة يوم 21 فبراير الماضي .
حيث تسبب أحد الفنانين المشاركين في المسرحية والذي يجسد دور إبنها في إصابة قدمها بالحذاء الخاص به أثناء قيامه بحركة على المسرح .
وأضافت لوسي أنها توجهت لزيارة الطبيب بعد حدوث نزيف وورم بقدمها وشعورها بالتعب .. وأثبتت الأشعة التي خضعت لها تعرض تلك المنطقة من قدمها للتمزق نتيجة كدمة قوية .
وتابعت أن الطبيب كان قد منعها من الحركة تماما لمدة أيام إلا أنها أصبحت تتحرك الآن ولكن لا يمكنها بذل مجهود كبير حتى تشفى قدمها تماما .
كانت هذه تفاصيل خبر ورم ونزيف .. فنانة مصرية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وتطلب الدعاء من الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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