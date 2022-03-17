أصبح شابا .. شاهد : أحدث ظهور لنجل الفنانة بوسي

كتب امير فتحي في الخميس 17 مارس 2022 06:55 مساءً - احتفلت الفنانة ” بوسي ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بعيد ميلاد نجلها .
وتضمن المنشور مجموعة من الصور تجمع بوسي بنجلها وأرفقتها بتعليق عايدته من خلاله قائلة : ” عيد ميلاد سعيد لرجلي وحياتي ” .
وتابعت : ” كل سنة وانت طيب يا قلب ماما من جوا .. عقبال العمر كله يا روح قلبي ويخليك ليا واشوفك أحلى وأحسن راجل في الدنيا .. بحبك اوي ” .
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