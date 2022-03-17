تعليق حسين فهمي على أنباء زواجه من أنغام

كتب امير فتحي في الخميس 17 مارس 2022 06:55 مساءً - أجرى الفنان ” حسين فهمي ” مداخلة هاتفية لبرنامج ” MBC Trending ” علق من خلالها على الأنباء التي تم تداولها خلال الأيام الماضية جول زواجه من الفنانة ” انغام ” .

حيث رد حسين فهمي على تلك الشائعة ضاحكا وهو نفس رد الفعل الذي خرجت به أنغام أيضا في تعليقها على هذا الخبر .

وقال الفنان المصري : ” هي صديقة عزيزة وزميلة جميلة جدا وأنا بحبها وبحب صوتها وبحب أغانيها وبحب شخصيتها .. إنما هي السوشيال ميديا لازم تتسلى علينا ” .

يذكر أن الفنان حسين فهمي كان قد تم تعيينه مؤخرا رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة ال 44 خلفا للمنتج ” محمد حفظي ” .