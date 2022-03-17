شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يستقبل مجموعة من الأطفال اللاجئين: أعطوا قلبى الدفء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الفنان رامى عياش، مجموعة من الأطفال اللاجئين، وصور معهم مقطع فيديو لطيف، قائلا :"الله يحفظ أطفال الدنيا كلها، وربي يرعاهم ويعوضهم ويحفظهم".

ونشر عياش الفيديو عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق :"بالأمس صوّروا من مخيّم النازحين فيديو عمل ترند مليء بالفرح الممزوج بالمعاناة، واليوم دعيتهم لجلسة محبة، زاروني، وأعطوا قلبي دفء وحب ما إلو مثيل.. الله يحفظ أطفال الدنيا كلها، وربي يرعاهم ويعوضهم ويحفظهم".



رامى عياش



رامى عياش والأطفال

وحل مؤخرا النجم رامى عياش ضيفًا على الفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس، من برنامج "صاحبة السعادة". وروى رامى عياش كواليس تعارفه على زوجته "داليدا" قائلا: "اتعرفت على مراتى بالصدفة على (غداء) عرفتها وهى عندها 20 سنة، قالت لصحابها قبل ما تعرفنى أنا هتجوز رامى، أول حاجة عملتها رحت لأهلها أتعرف عليهم، حبيت أمها جدا، وزاد حبي لداليدا أكتر، ومتغيرتش بعد الجواز".

وعن ولعه بالغناء منذ صغره أوضج رامى عياش: "أمي سبب حبي فى الغناء، كانت صوتها حلو وأغنى معاها فى المطبخ، وعلمت حفلات المدارس كلها".

وتابع رامى عياش إنه جاء إلى مصر فى عمر 18 عاما، بعد مشاركته فى برنامج "استوديو الفن" بقيادة المخرج سيمون أسمر، وكان من النجوم الذين قدموا معه فى البرنامج زياد برجي، وفارس كرم، ونيشان قدم مذيعًا. ومن بعد البرنامج شهد مشواره الغنائى انطلاقة كبيرة.