شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بليغ بعد عودته من الخارج .. شاهد برومو "راجعين يا هوى" على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة DMC برومو مسلسل "راجعين يا هوى" للنجم خالد النبوى والمقرر عرضه على شاشتها بالتزامن مع قناة CBC ومنصة watch it فى شهر رمضان المقبل، وكشف البرومو عن ملامح القصة حيث يعود بليغ "خالد النبوى" من السفر ويبدو أنه مر بتجارب كثيرة فاشلة فى حياته سواء على المستوى العملى أو العاطفى، وعندما يعود يجد تحديات فى لم شمل عائلته مرة أخرى.

مسلسل "راجعين يا هوى" قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، ولكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

وكان مؤلف المسلسل، محمد سليمان عبد الملك، قد صرح خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، إن معدلات تصوير "راجعين يا هوى" جيدة للغاية، متمنيا أن يكون فريق العمل "خفيف" على المشاهدين خلال شهر رمضان، حي ثمن المقرر أن يذاع المسلسل على شاشة "dmc".

وأضاف عبد المالك:" العمل يضم عدد كبير من الأبطال والنجوم الكبار، ونتمنى أن يتم الانتهاء من التصوير في الوقت المناسب استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان، موضحاً:"إعادة تقديم عمل يحمل اسم قامة كبيرة "أسامة أنور عكاشة" رحمه الله، هي مسؤولية ضخمة لأن اسمه مرتبط بأعمال ضخمة وعظيمة في تاريخ الدراما، كما أنه أستاذي ومعلمي، على الرغم من أنني لم أتعامل معه وجها لوجه، وأعتقد أن تقديم هذا العمل، هو رد الجميل لهذا الأستاذ الكبير".