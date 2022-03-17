شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة يكشف عن تفاصيل شخصيته فى مسلسله الرمضانى "ملف سرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان هاني سلامة، عن تفاصيل شخصيته في مسلسله الجديد "ملف سرى" المقرر أن يعرض فى السباق الرمضانى المقبل، وكتب عبر صفحته "فيس بوك"، "في وقت اختلت فيه موازين العدالة وساد فيه الفساد.. ويجد المستشار يحيى عز الدين نفسه أمام قرار مصيري أما أن ينتصر للعدل والشرف والمبادئ التي تربى عليها.. أو يرضخ للتهديدات التي يواجهها والتي تصل لحد الموت له ولأسرته".

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث "ملف سرى" المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.