شكرا لقرائتكم خبر عن 8 بوسترات لأبطال مسلسل "فاتن أمل حربى" لـ نيللى كريم .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة نيللى كريم تصوير مشاهدها فى مسلسل"فاتن أمل حربى"، فى العديد من الديكورات للحاق بالعرض فى السباق الرمضانى المقبل، على قنوات cbc، ومنصة WATCH IT، وطرحت الشركة المنتجة 8 بوسترات لأبطال المسلسل قبل عرضه، تصدرها الفنانون خالد سرحان هالة صدقى ومحمد الشرنوبى وهالة صدقى، والطفلتين بنات نيللى كريم فى أحداث المسلسل.

وطرحت منصة watch it البرومو الأول للمسلسل، وكشف البرومو عن صراعات نيللى كريم وطليقها شريف سلامة بعد معاناتهما خلال فترة الزواج، وكيف كان يوجه لها الإهانة ويمتنع عن الانفاق عليها.

مسلسل "فاتن أمل حربى" تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل، بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، جيلان علاء وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى وينافش قضية مهمة من قضايا المرأة.

ويتطرق مسلسل "فاتن أمل حربى" قضية حضانة الأبناء للأم المطلقة عندما ترغب بالزواج مرة أخرى، وفاتن أم مطلقة من زوجها شريف سلامة، وتعمل موظفة فى الشهر العقارى، وتدخل في صراعات مع طليقها وحماتها على حضانة ابنتيها.

وقدمت نيللى كريم "ضد الكسر" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، وجمال يوسف وتأليف عمرو الدلى وإخراج أحمد خالد، وإنتاج جمال العدل.



فاتن امل حربى







خالد سرحان



محمد ثروت



محمد الشرنوبى