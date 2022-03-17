شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز تحذف حسابها الرسمى على انستجرام.. وتقارير: قرار بمحض إرادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذفت المغنية الأمريكية، بريتني سبيرز حساب انستجرام، الخاص بها بالكامل بمحض إرادتها، وقال مصدر لموقع لـ"يو إس ويكلى"، إن بريتني "اختارت تعطيل الحساب الخاص بها على انستجرام، بعد يوم واحد فقط من التعبير لمتابعيها البالغ عددهم 40 مليونًا عن رغبتها في ألا تكون "محبوبة".

واختفى حساب نجمة البوب، البالغة من العمر 40 عامًا، فيما أخبر مسئولى انستجرام أنهم لم يزيلوا الحساب الخاص ببريتنى، مما يدعم التقارير التي تفيد بأنه كان اختيار بريتني، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



حساب بريتنى سبيرز



حساب بريتنى سبيرز بعد حذفه

وكان تقرير، قد أفاد أن النجمة العالمية بريتني سبيرز ستنشر مذكراتها في هيئة كتاب كجزء من صفقة قيل إنها وصلت إلى 15 مليون دولار، وذكر موقع Page Six نقلاً عن مصادر مطلعة أن المذكرات ستتناول حياتها المهنية وحياتها الشخصية وعائلتها، في حين حاولت صحيفة The Independent الاتصال بسيمون أند شوستر مدير اعمال بريتني للحصول على مزيد من المعلومات، لكنه لم يرد.

يأتي التقرير بعد ثلاثة أشهر من إنهاء القضية بربيني وانهاء فترة الوصاية من قبل والدها التي كانت تنظم في السابق حياة سبيرز وشئونها المالية لما يقرب من 14عامًا.

وكان قد قدم محامي بريتني سبيرز أوراقا جديدة أمام المحكمة تثبت حصول والدها جيمي على أكثر من 36 مليون دولار من أرباح ممتلكاتها طوال فترة وصايته عليها، استخدمها لتمويل برنامج تلفزيون الواقع الخاص .