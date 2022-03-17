شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد الملحن خالد عز فى مسجد الشربتلى بالتجمع غدًا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر الغنائى، تامر حسين، عن موعد عزاء والد الملحن خالد عز، عبر حسابه على تويتر، وغرد تامر حسين، قائلا:" خالص التعازى لصديقى وأخى الفنان خالد عز في وفاة والده ربنا يرحمه ويجعل مثواها الجنة العزاء غداً ان شاء الله الجمعة بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس يوم الجمعة بعد صلاة المغرب العزاء رجال و سيدات الفاتحة فضلاً و ليس أمرا."



تامر حسين

وكتب الشاعر الغنائى خالد تاج الدين عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن وفاة والد الملحن خالد عز، وعلق خالد تاج الدين قائلا: "البقاء لله والد صديقى الملحن خالد عز فى ذمة الله".

يذكر أن خالد عز هو واحد من أبرز ملحنى جيله، حيث نجح فى أن يترك بصمة هامة فى حياة معظم مطربى الوطن العربى وهو ينتمى لعائلة فنية فوالده كان أحد أعضاء (الفرقة الماسية)، عقب إنهائه دراسته الثانوية ألتحق عز بكلية (التربية الموسيقية) ليقوم بتلحين أول أغنياته للفنانة (سميرة سعيد)، وهو لايزال طالباً بعدها أنطلق ليتعاون مع معظم مطربى الوطن العربي مثل: (عمرو دياب)، (أصالة)، (إليسا).