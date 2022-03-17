شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلادها الـ 37 .. محطات دينا الشربينى من البداية للنجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الفنانة الشابة دينا الشربينى بعيد ميلادها الـ 37، وهى تعتبر واحدة من أشهر ممثلات برج الحوت فى جيلها، خاصة بعد الأغنية التى قدمها لها الهضبة عمرو دياب خلال فترة علاقتهما، ورغم أن حياتها الفنية لا تتعدى الـ 11 عاما إلا أنها نجحت فى الوصول خلال هذه الفترة إلى الصفوف الأولى فى عالم الفن، وتنافس بقوة نجمات الصف الأول فى عالم السينما والدراما التليفزيونية، ويرصد ”الخليج 365” أهم المحطات المؤثرة فى حياتها:

ولدت في 17 مارس 1985 بالقاهرة، وهى حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة 6 أكتوبر، عرفها الجمهور من خلال البرنامج الشبابى "شبابيك"، الذى كان يعرض على قناة دريم فى 2006 ثم برنامج "عز الشباب"، الذى كان يعرض على قناة روتانا، وكانت تعتبر هذه الخطوة ما هى إلا بداية الطريق للوصول إلى طموحها الأساسى، حيث إنها كانت تحلم بالوصول إلى عالم الفن والتمثيل، لذلك ألتحقت دينا، بورشة تمثيل تحت إشراف مروة جبريل، ودرست مخارج الألفاظ على يد الفنانة إيمان يونس.

بدأت دينا الشربينى بالتمثيل فى عدد من الأعمال المسرحية الشبابية عام 2011، وهو العام الذى شهد مشاركتها في بطولة مسلسل “المواطن الذي عرض في رمضان، وحقق نسبة مشاهدة عالية، وتولى بطولته مجموعة من الفنانين الشباب وقتها منهم أمير كرارة وعمرو يوسف ويوسف الشريف ومحمود عبد المغنى.

في العام التالى قدمت 3 مسلسلات دفعة واحدة: "روبى، وطرف ثالث، وحكايات بنات"، ويعتبر عام 2013 نقطة تحول فى مسيرتها الفنية، حيث شاركت فى 5 أعمال سينمائية وتليفزيونية، وهى أفلام: "الحفلة، وسمير أبو النيل، ومسلسلات: موجة حارة، وتحت الأرض، وزين".

لم تقدم أي عمل فني خلال عامى 2014، و2015، عادت بقوة فى 2016، بـ 4 أعمال دفعة واحدة، فيلمى:"هيبتا، وكدبة كل يوم، ومسلسلى:"جراند أوتيل، وأفراح القبة".

في أواخر 2016 انتشرت شائعات تفيد بأن هناك علاقة زواج تربطها بالنجم عمرو دياب، لم تنفى دينا أو تؤكد أنباء الإرتباط، ولكنها كانت دائمة الظهور معه في جميع المناسبات، وفى أواخر 2020 انتشرت أنباء حول انفصالها عن عمرو دياب.

قدمت أول بطولة مطلقة من خلال مسلسل "مليكة"، الذى عرض في 2018، وأصبحت نجمة دائمة في رمضان في السنوات الماضية بمسلسلات: "زى الشمس، ولعبة النسيان، وقصر النيل".