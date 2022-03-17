شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث الحلقة 36 .. القبض على "داود" لبيعه لحوم فاسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الـ 36 من مسلسل "أبو العروسة" الموسم الثالث القبض على الفنان أحمد صيام الذى يجسد دور "داود" ووالد أحمد حجازى "طارق" بسبب بيع اللحوم الفاسدة فى محل السوبر ماركت الذى يمتلكه، رغم تحذير ابنه له أكثر من مرة، وبعد التحقيقات تم الإفراج عن ابنه طارق ولكن تم حجز والده بسبب حكم غيابى له بـ 6 شهور، والمسلسل يعرض على شاشة قناة dmc.

الحلقة 36 من مسلسل ابو العروسة 3

مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث الحلقة 36

وتوالت الأحداث بصلح ديانا هشام ونيرمين الفقى بعد المشاجرة التى تمت بينهما فى الحلقة السابقة بسبب إهمال الأم ابنتها، وتركها وحدها، واعترفت نيرمين الفقى بخطئها ومعاملتها السيئة لجابر "مدحت صالح" طليقها فى المسلسل، واعتذرت من ابنتها ديانا "مريم".

مسلسل ابو العروسة 3

ويعرض مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثالث من السبت إلى الأربعاء عبر قناة dmc في تمام الثامنة مساء، ويعاد 2 صباحا و 12:30 ظهرا، وعبر قناة dmc دراما الساعة 11 مساء، و8 صباحا و4 عصرا.

مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وأخرجهما كمال منصور.