شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم "حامل اللقب" تتوقف عند 10ملايين جنيه قبل أسبوعين من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل فيلم "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد ودينا الشربينى، إيرادات بلغت 10 مليون جنيه في شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسى، بعد 6 أسابيع عرض، لتتوقف ايراداته عن هذا الرقم وذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم واستعدادات السينمات لرفع معظم الأفلام العربية.

وانطلق فيلم "حامل اللقب" في دور العرض يوم 2 فبراير الماضى، وجاءت تفاصيل إيرادات الفيلم كالتالى: 2 مليون و500 ألف جنيه في الأسبوع الأول، 2 مليون و560 ألف جنيه في الأسبوع الثانى، مليون و900 ألف جنيه في الأسبوع الثالث، مليون و300 ألف جنيه في الأسبوع الرابع، أما الأسبوع الخامس فحصد الفيلم 878 ألف جنيه، وفى الأسبوع السادس حقق 790 ألف جنيه.

فيلم "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد، دينا الشربينى، محمد سلام، أحمد فتحى، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمد كيلانى، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، وتدور الأحداث حول حياة (يحيى) لاعب كرة القدم وزوجته (مسك) التي تعمل طبيبة أمراض النساء، ويسعى الزوجين لسنين عديدة لإنجاب طفل، ولكنهما يفاجئا بعد حدوث الأمر بشيء غير طبيعي، ويتعرضا للكثير من المواقف الكوميدية.

ويجتمع المخرج هشام فتحى مع هشام ماجد ودينا الشربينى ومحمد سلام للمرة الثانية، بعدما قدموا سوياً مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2017، وشارك في بطولته أحمد مكى وشيكو وبيومى فؤاد ونسرين أمين وملك قورة وأوس أوس وويزو وانتصار وعدد آخر من الفنانين.