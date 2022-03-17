أكرم حسني "مبروك" ومريض هونولولو في برومو "مكتوب عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان أكرم حسني عن برومو مسلسله الكوميدي مكتوب عليّا، وذلك استعدادًا لطرحه في موسم رمضان 2022، وكشف الإعلان عن حالة غريبة يستيقظ عليها جلال (أكرم حسني) وهي أن هناك كتابات على يده تصف أحداث يومه، ولا أحد يمكنه أن يرى تلك الكتابات غيره لينتهي الإعلان بجملة "محدش بياخد اكتر من اللي مكتوبله".

ويصف الفنان عمرو عبدالجليل شخصية جلال مستنكرا بأنه "مبروك"، كما يقول أكرم عن نفسه في إحدى اللقطات "أنا مريض هونولولو".

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.

ويعتبر مسلسل مكتوب عليّا هو التعاون الثاني بين الثلاثي أكرم حسني، والمخرج خالد الحلفاوي والمنتج كريم أبو ذكري، حيث سبق وتعاونوا في مسلسل الوصية، الذي نافس في موسم رمضان 2018، حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري.

ويشارك أكرم حسني في بطولة المسلسل كلًا من عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي وهلا رشا، مكتوب عليّا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري