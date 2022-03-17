مسلسلات رمضان 2022.. روجينا طبيبة نفسية في "انحراف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بدأت النجمة روجينا خلال الفترة الماضية تصوير مسلسلها الجديد "انحراف"، ثاني بطولاتها المطلقة، تأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

وفرض رؤوف عبد العزيز، سرية شديدة على تفاصيل وأحداث المسلسل، وأكد على جميع المشاركين عدم التصريح بأي شيء يخص المسلسل، المقرر أن يشهد العديد من المفاجأت للجمهور خلال ماراثون رمضان المقبل 2022.

ودخل رؤوف عبد العزيز معسكر مغلق مع جميع أبطال العمل، للانتهاء من تصوير نسبة كبير من المسلسل قبل حلول شهر رمضان، ويتم التصوير بشكل يومي لمدة 18 ساعة يوميا، خاصة أن عبد العزيز بدأ التحضيرات للمسلسل خلال الشهور الماضية، بالتزامن مع تحضيرات مسلسل "دوبامين".

ويعد مسلسل" إنحراف"، المفاجأة التي كانت أعلنت عنها روجينا، خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة الدورة الماضية، مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل"انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية، التي تقدمها النجمة روجينا، تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

ويشارك روجينا بطولة مسلسل" انحراف": لوسي، سميحة أيوب، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، سما إبراهيم، محمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز