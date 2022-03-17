ماجدة خير الله: أتوقع أن يكون مسلسل "المشوار" نقطة تحول في حياة محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كتبت الناقدة ماجدة خير الله، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، منشورًا حول مشاركة الفنانة محمد رمضان في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "المشوار"

وقالت "خير الله" إنها تتوقع أن يكون مسلسل "المشوار" نقطة تحول في في حياة محمد رمضان، وأرجعت توقعها إلى أن مخرج العمل محمد ياسين، سيضيف له الكثير.

يشارك مع الفنان محمد رمضان في بطولة مسلسل "المشوار": دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبدالغني، ندى بسيوني، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة ميديا هاب سعدي جوهر.