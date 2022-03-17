موعد عزاء والدة أورتيجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
أكد مطرب المهرجانات أورتيجا، أن مكان إقامة عزاء والدته الراحلة، لم يحدد بعد، وذلك بعد رحيلها ظهر اليوم.
أورتيجا في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "رحمها الله والدتي، توفيت ظهر اليوم، بعد معاناة من المرض".
وتابع : "أقيمت صلاة الجنازة في مسجد الرحمن الرحيم، ونستعد للتوجه إلى مقابر النصر، لدفن والدتي رحمها الله، أسالكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".
وعن موعد ومكان العزاء، قال: "بإذن الله غدا الجمعة، لكن لم نستقر بعد على المكان".
أورتيجا، أعلن عن الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "البقاء لله، أمي في ذمة الله".
وشارك أورتيجا، مؤخرا مع المطربة نعوم، في تقديم إحدى أغاني فيلم "تماسيح النيل"، وهي من ألحان وليد العطار، و توزيع إسلام ساسو.