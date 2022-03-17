صور| مسلم يستعد لتسجيل أغنية تتر مسلسل "بيت الشدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

استقر المخرج وسام المدني، على اختيار المطرب مسلم، لغناء أغنية تتر مسلسل "بيت الشدة" الذي يعرض في دراما رمضان ٢٠٢٢ على شاشة قناة "القاهرة والناس".

ويستعد مسلم، خلال الأيام الحالية، لدخول أحد الاستديوهات، لتسجيل أغنية التتر التي تحمل اسم "زاهد"، وهي من ألحان مصطفى شكري، وكلمات رحيم، وتوزيع أحمد أمين، ومهندس صوت محمد جودة.

والتقط مسلم، صورا تذكارية داخل لوكيشن تصوير مسلسل "بيت الشدة " مع النجمة وفاء عامر والمخرج وسام المدني.

على جانب آخر، يواصل أبطال المسلسل على قدم وساق استكمال تصوير المشاهد المتبقية لهم بالمدينة للانتهاء منها، ثم الانتقال إلى تصوير عدد من المشاهد الخارجية بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة.

مسلسل"بيت الشدة" يخوض بطولته النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.