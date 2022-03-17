"أول مرة بلبس عباية".. أحدث ظهور لابنة هيفاء وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها وهي ترتي "عباءة" بيضاء، في أحدث ظهور لها.

وظهرت زينب في الصور بصحبة بإطلالة أنيقة، بصحبة صديقتها، مرتدية فستان أسود كبير فوقه عباءة.

علقت "زينب" على الصور قائلة: "أول مرة كنت بلبس العباية، وكتير حبيت"، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

زينب نصر فياض تبلغ من العمر 29 عاما، وهي ابنة الفنانة هيفاء وهبي الوحيدة من زوجها اللبناني التي انفصلت عنه قبل احترافها الغناء، وهي متزوجة حاليا وتعيش بالعاصمة الكويتية الكويت بصحبة زوجها وابنتيها : "رهف ودانييلا".