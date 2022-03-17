خاص| بعد إثارته الجدل.. هل يتم إحالة ويجز للتحقيق في نقابة الموسيقيين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف المايسترو حمادة أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية"، موقف مجلس النقابة، من الجدل المثار حول مغني الراب ويجز، بعدما ظهر بملابس وصفت بالغريبة، في الحفل الذي أحياه بمشاركة مروان بابلو، وعفروتو، ضمن فعاليات موسم الرياض.

المايسترو حمادة أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية"، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، قال: "ما تردد عن وجود مشاورات داخل النقابة، بشان مغني الراب ويجز، غير صحيح".

وأضاف أبو اليزيد: "لم يحدث أي نقاش يخص التحقيق معه، أو إنذاره، وكذلك توجيه لفت نظر له"

وظهر ويجز بـ "شورت" وجاكيت بدلة خضراء، وقميص ذهبي، خلال مشاركته في الحفل الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم، بالبوليفارد بموسم الرياض.

وعلق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بتغريدة عبر صفحته الخاصة بموقع "تويتر"، وقال: "سُئلت أكثر من مرة عن صورة ويجز الأخيرة وهذا اللوك الغريب، رأي الشخصي أن فالنتينو خسر كتير جدًا بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت".

وعاد هاني شاكر، ليعقب على تدوينته، موضحًا أن الرأي الذي أدلى به بخصوص ويجز، لا يمت بصفته نقيبا للمهن الموسيقية بصلة، وأنه نابع من وجهة نظره الخاصة.

وكتب: "تعليقاً على الرأي اللي قلته أمس عن ويجز ومظهره الأخير أكرر وأؤكد إن ده رأيي الشخصي بعيداً عن النقابة، وهذا لمن اختلط عليه الأمر".