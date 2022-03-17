بعد 50 عاما من عرضه.. تعرف على أجر فاتن حمامة في "إمبراطورية ميم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بالتزامن مع مرور 50 عام، على تقديم فيلم "إمبراطورية ميم"، الذي قامت ببطولته الفنانة فاتن حمامة، كشف الكاتب والمنتج السينمائي حسام علوان، عن وثيقة بها تفاصيل أجور صناع العمل، وفي مقدمتهم سيدة الشاشة العربية.

الكاتب والمنتج حسام علوان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، كشف تفاصيل الوثيقة، وقال: "هي تخص ميزانية فيلم (إمبراطورية ميم)، الذي قدم عام 1972، من إنتاج رمسيس نجيب، و جاءت بها الأجور كالتالي، الكاتب إحسان عبد القدوس، 1500 جنيه، عن كتابة الحوار، و تقاضاها على 3 دفعات، وفقا للمنشور بالميزانية".

وتابع: "الفنانة فاتن حمامة، تقاضت 3299 جنيه، على 6 دفعات، بالفترة من 22 أغسطس 1972، وحتى يونيو 1973".

علوان أضاف " تقاضت الكاتبة كوثر هيكل، عن المشاركة في كتابة السيناريو 150 جنيه، و مهندس الديكور نهاد بهجت، حصل على 600 جنيه، وعند ترشيح الفنان محمد العربي، للمشاركة في الفيلم، وتقديم شخصية الأبن (مصطفى)، تم تحديد أجر 10 جنيه".

فيلم "إمبراطورية ميم"، بطولة: فاتن حمامة، أحمد مظهر، علي جوهر، فتحية شاهين، دولت أبيض، هانم محمد، هشام سليم، سيف أبو النجا، ليلى حمادة، احمد نجيب، أسامة أبو الفتوح، حياة قنديل، إسكندر منسي، فيفي يوسف، كمال الزيني، توفيق الكردي " ومن تأليف و سيناريو وحوار إحسان عبد القدوس و نجيب محفوظ،، وإخراج حسين كمال.