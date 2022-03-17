فيديو.. الجمهور يلتف حول محمد رمضان في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو يظهر فيه وسط جمهوره بمدينة دبي الإماراتية.

وظهر الجمهور وهو يلتقط الصور مع رمضان مجرد وصوله مدينة دبي، فيما علق على الفيديو قائلا: "دبي حبي".

من ناحية أخرى يستكمل محمد رمضان تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "المشوار"، الذي ينافس به ضمن موسم دراما رمضان 2022.

ويشارك في بطولة العمل: دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، أحمد صفوت، أحمد مجدي، ندى بسيوني، خالد كمال، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.