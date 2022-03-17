كتب امير فتحي في الخميس 17 مارس 2022 03:50 مساءً - شنت الإعلامية ” بسمة وهبة ” هجوما على مغني الراب ” ويجز ” انتقدت من خلاله ظهوره وإطلالته في حفله بموسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم والتي أثارت جدلا كبيرا بين المتابعين في الأيام الماضية .
فنشرت بسمة وهبة عبر حسابها على إنستجرام صورة لويجز من الحفل وكتبت في تعليقها عليها : ” والله عيب .. بجد عيب .. انت رايح بلد بيقدموك انك مصري ” .
وتابعت موجهة حديثها إلى الفنان ” هاني شاكر ” : ” يا رب نقيب الموسيقيين يشوف اللي كان حابب يتبناه وبيشكر فيه ويقولنا هو أحسن من حمو بيكا وحسن شاكوكش ف ايه .. كله محصل بعضه وف الآخر محسوبين ع مصر ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة وهبة غاضبة : ” يا رب نقيب الموسيقيين يشوف اللي كان حابب يتبناه “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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