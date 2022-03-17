شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة مغنى المهرجانات أورتيجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مطرب المهرجانات الشعبية أورتيجا، منذ قليل عن وفاة والدته، وكتب أورتيجا عبر حسابه علي انستجرام:" البقاء لله، أمي في ذمة الله".



حساب اورتيجا علي انستجرام

ومؤخراً وبعد انفصاله عن صديقه أورتيجا طرح مطرب مغنى المهرجانات أوكا خلال الفترة الماضية أغنيات ألبومه الجديد، والذى أطلق عليه اسم "محمد صلاح"، وضم 10 أغنيات كتب أوكا كلماتها ووضع ألحانها وتوزيعها بالكامل، هي: "معايا السكه"، و"امورتى الحلوه"، و"طريقى"، و"أنجز"، و"اى حد"، و"محمد صلاح"، و"لسع لسه"، و"التت"، و"ايه يابيبى"، و"حصل إيه"، ويعتمد أوكا فيها على التنوع فى الموضوعات والمزيكا، حيث الألبوم الأول الذى يقدمه بمفرده بعد انفصاله عن صديقه أورتيجا.

وتعد أبرز أغنيات ألبوم أوكا الجديد هي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم نفس الألبوم وهو "محمد صلاح"، وهو ما يلفت النظر لسبب تسمية ألبومه بهذا الاسم، وتكون أغنية ضمن ألبومه الجديد بل وهى الأغنية الرئيسية له، وإذا بحثنا عن الأمر فنجد أن الاسم ليست له علاقة بلاعب الكرة المصرى ولاعب ليفربول محمد صلاح، ولكن يرجع هذا الاسم أيضًا لأسم "أوكا" الحقيقي وهو محمد صلاح.

وتتناول أغنية "محمد صلاح" قصة حياته وكفاحه في بناء نفسه منذ البداية، والأغنية من كلماته وألحانه، والتي سيقوم بتصويرها أيضا على طريقة الفيديو كليب فيما بعد، وسيطرح أوكا أغنيات الألبوم تباعا بمثابة أغنية كل أسبوع أو أسبوعين خلال الفترة المقبلة، وجميع الأغانى ستكون بمفرده دون وجود أي مطربين على شكل دويتو، ويمتاز الألبوم باختلاف الأغنيات عن بعضها من حيث الموسيقى والتوزيع.