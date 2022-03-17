محمد رمضان ينفي امتلاكه لطائرة خاصة

كتب امير فتحي في الخميس 17 مارس 2022 02:57 مساءً - نشر الإعلامي اللبناني ” ربيع هنيدي ” مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق إنستجرام تضمن جزءا من الحوار الذي أجراه مع الفنان المصري ” محمد رمضان ” والذي كشف الأخير من خلاله عن حقيقة امتلاكه طائرة خاصة .

حيث نفى محمد رمضان ما يشاع عنه حول امتلاكه لطائرة خاصة مشيرا إلى أن الأماكن التي يقيم فيها حفلاته الغنائية هي التي توفر له الطائرات الخاصة التي يظهر على متنها ويشارك جمهوره لحظات منها .

فقال : ” أنا مش عندي طيارة خاصة .. في حفلاتي بيجيبولي طيارة خاصة تنقلني من بلدي للمكان وبرجع بيها ومش بسوق طيارة ” .

وبسؤاله عن انتمائه الكروي وهل هو مشجعا للنادي الأهلي أو لنادي الزمالك أكد على أنه لا يشجع أيا منهما ولكنه يحب هذين الفريقين مضيفا : ” ضريبة لازم ندفعها إن جمهوري هو جمهور الأهلي والزمالك ” .

فيما كتب ربيع هنيدي في تعليقه على الفيديو مشيدا بأخلاق الفنان محمد رمضان قائلا : ” عندما قابلت نمبر وان محمد رمضان في حوار مطول .. احترمت وضوحه وصراحته وهنا في جزء بسيط من الحوار يجيب عن: الهدايا والطائرة الخاصة وميوله الكروية ” .

وتابع : ” ولم ألمس في كلامه تكبرا أو مواربة أو إدعاء بالثراء .. فعلا هو فنان طيب القلب.. حاله حال كل النجوم أحلامه تحلق به عاليا، ويميزه أنه قادر ومثابر على تحقيقها .. وهنا فرصة كي أبارك له على مسلسله الجديد ” .