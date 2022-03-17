بعد 11 عاماً الأمير ويليام وكيت ميدلتون في مكان زفافهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من أهمية مشاركة الأمير ويليام، وزوجته كيت ميدلتون، في فعاليات خدمة يوم الكومنولث بكنيسة وستمنستر، الا أن الحدث الأهم كان عودتهما إلى المكان نفسه الذي شهد حفل زفافهما منذ 11 عاماً.

وقد تألق الثنائي بشكل ملفت في الحفل، حيث ظهرت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بمعطف باللون الأزرق، مصمم خصيصاً من “كاثرين ووكر” إضافة إلى حذاء أزرق من علامة “روبرت ساندرسون”، كما اختارت مجوهرات من الياقوت خاصة بحماتها الأميرة الراحلة ديانا.

وكان الأمير تشارلز برفقة زوجته دوقة كورنوال، ودوق ودوقة كامبريدج والأميرة “ألكسندرا”، قد قاد العائلة المالكة في خدمة يوم الكومنولث في كنيسة وستمنستر أبي نيابة عن والدته الملكة “إليزابيث”، البالغة من العمر 95 عاماً، التي انسحبت من الخدمة منذ بضعة أيام بسبب مشاكل في التنقل، في حفل ركز على مستقبل مشترك.

ورحب القس الدكتور “ديفيد هويل” عميد وستمنستر بالمصلين، قائلاً إنهم يجتمعون في أوقات صعبة في مكان للعبادة والتتويج للاحتفال بالقيم التي يشاركونها كدولة من دول الكومنولث.

وفي كلمة له أمام الحاضرين، قال: “في عام اليوبيل هذا، الذي نفرح فيه بمرور 70 عاماً على رئاسة الملكة لهذا الكومنولث، نشكر الله من أجل إخلاصها والالتزام بالتعلم من مثال للواجب والخدمة. بالكلمات والموسيقى في الدير، سنعيد الآن خطوات جولتها العظيمة في الكومنولث التي بدأت قبل 70 عاماً”.

يدور موضوع يوم الكومنولث لعام 2022 حول اليوبيل البلاتيني للملكة وتفانيها مدى الحياة في الخدمة العامة. يشير موقع الكومنولث على الإنترنت إلى أن موضوع “تقديم مستقبل مشترك” يهدف إلى تسليط الضوء على كيف تقوم الدول الأعضاء البالغ عددها 54 في عائلة الكومنولث بالابتكار والتواصل والتحويل للمساعدة في تحقيق أهداف مثل مكافحة تغير المناخ وتعزيز الحكم الرشيد وتعزيز التجارة.