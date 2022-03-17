كايلي جينير تتحدث عن حياتها بعد الطفل الثاني.. “لم تعد سهلة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينير عدة فيديوهات عبر خاصية الستوري في حسابها في إنستغرام تحدثت خلالها ولأول مرة عن تفاصيل ولادتها لطفلها الثاني من مغني الراب ترافيس سكوت.

وفي التفاصيل، فبعد 6 أسابيع من ولادتها لطفلها الثاني، اعترفت كايلي جينر أن فترة ما بعد الولادة لم تكن سهلة عليها أبداً.

وقالت كايلي : “إنه أمر صعب للغاية، بالنسبة لي شخصياً كانت أصعب قليلاً مما كانت عليه مع ابنتي الأولى عقلياً وجسدياً ونفسياً”.

وأوضحت النجمة أنها تعمدت التحدث عن معاناتها لأنها تفهم شعور الأمهات بالضغط للعودة إلى حياتهن الطبيعية، فالأمر لم يكن سهلاً أبداً عليها ولم تكن تفكر حتى بالعودة إلى ممارسة التمارين لكنها نشرت مقطع فيديو لها وهي على جهاز المشي، مع رسالة لتشجيع الأمهات الأخريات جاء فيها: “ها أنا أنا هنا، وأشعر بتحسن”.

وختمت النجمة البالغة من العمر 24 عاماً حديثها برسالة إلى جميع الأمهات قالت فيها : “لا بأس ألا تكوني على ما يرام”.

وكانت عارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينير قد كشفت عبر منشور نشرته عبر خاصية “الستوري” في تطبيق إنستغرام؛ كشفت من خلاله عن اسم مولودها الجديد. وأطلقت النجمة، البالغة من العمر 24 عاماً، على طفلها، الذكر، كما توقع الجميع، اسم “وولف وبستر Wolf Webster”.

كما كانت كايلي قد نشرت صورة على حسابها في إنستغرام، أعلنت من خلالها عن وضعها لمولودها الثاني من نجم الراب العالمي ​ترافيس سكوت. وتظهر الصورة يد ابنتها الأولى “ستورمي” وهي تضم يد الطفل حديث الولادة، وأرفقت الصورة بتعليق مختصر جداً، أشارت من خلاله إلى تاريخ الولادة في 2 فبراير 2022، وإلى نوع الطفل وهو “صبي”؛ عبر إرفاقه بقلب باللون الأزرق. وما أكد أن الطفل المولود “صبي” وليس “فتاة”؛ هو تعليقات شقيقتيها كلوي وكيم كاردشيان على الصورة بقلوب باللون الأزرق أيضاً.

ولاقت الصورة التي نشرتها كايلي تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عمد الكثير من نجوم الصف الأول في العالم على التعليق عليها، وكان من ضمنهم والد الطفلة ترافيس سكوت، الذي دائماً ما تثار شائعة خطوبته وكايلي في الإعلام. كما أن خبر إنجابها تصدّر أهم الصحف والمجلات.