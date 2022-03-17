عمرو سعد يروج لمسلسل “توبة” بهذه الصورة.. ظهر مفتول العضلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رَوّج الفَنّان عمرو سعد لمسلسله الجديد “توبة”، الذي يَخُوض به ماراثون رمضان المقبل عبر نشر صورته وهو مفتول العضلات ضمن أحداث المسلسل.

ونشر سعد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة من كواليس المسلسل، والتي ظهر فيها يستعرض عضلاته، وعلق عليها قائلاً: “توبة في مواجهة الجميع.. رمضان 2022”.

وانهالت عليه التعليقات من محبيه ومتابعيه معبرين عن تشوقهم وحماسهم الشديد لمشاهدة المسلسل، كما قدموا له التهنئة.

كما كشف الفنان ماجد المصري، أيضاً كواليس مشاركته في بطولة مسلسل “توبة” مع الفنان عمرو سعد، موضحاً خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”: “المسلسل “مختلف للغاية” عما قُدم من قبل، وأحداثه تسير في سياق شعبي. وأضاف المصري: “الناس سترى منتجاً مختلفاً، وسوف يسعدوا به”، لافتا إلى أن أحداث المسلسل تتضمن مباراة حامية بين الأطراف الرئيسية، مضيفا: “ستحدث مباريات وأحداث كثيرة ومتشابكة، والمسلسل مشوق جدًا، ومواكب لأحداث تحدث في الشارع المصري، وإن شاء الله يعجب الناس”.

وأشار المصري إلى أن دوره في المسلسل يختلف تماماً عمّا قدمه من قبل: “مختلف شكلاً وموضوعاً، بما فيها طريقة الكلام وتون الصوت والتركيبة.. أول مرة في حياتي ألعب الشخصية هذه، وكنت سعيداً ومستمتعاً في التصوير”.

مسلسل “توبة” الذي من المُقَرّر عرضه في دراما رمضان القادم، من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته أحمد بدير ودياب وأسماء أبو اليزيد وكريم عفيفي.

كان عمرو سعد قد قدم آخر بطولاته مع نيللي كريم في مسلسل الجسر، والذي شارك فيه أسماء أبو اليزيد وسارة الشامي والعديد من النجوم، ومن إخراج بيتر ميمي.

وقدم عمرو سعد في رمضان الماضي مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي حقق نجاحاً كبيرا، وشارك في بطولته مصطفى شعبان، ورانيا يوسف، وياسمين رئيس، وعمرو عبد الجليل، ودلال عبد العزيز، وأحمد صفوت، وعباس أبو الحسن، ويوسف شعبان ووليد فواز، وخالد كمال، وفرح يوسف، وأحمد كشك، ومريم أمين، وليلى حسين، وبسمة داود، وإخراج أحمد خالد موسى.