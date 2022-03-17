هذه الأطعمة ممنوعة بقرار من الملكة إليزابيث​ الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخشى ​الملكة إليزابيث​ الثانية ملكة بريطانيا، تناول المحار البحري، وخوفها هذا جعلها تمنع بقية أفراد العائلة الملكية من تناوله، بحسب ما كشف دارين ماكغرادي، طاهٍ ملكي سابق.

وقد ذكر موقع “إكسبرس” البريطاني نقلاً عن ماكغرادي، أن الملكة أمرت بإزالة المحار كلياً من قائمة الطعام في القصور الملكية، ومنعت جميع أفراد الأسرة من تناوله حتى خارج القصر.

وقد رجح بأن يكون السبب وراء حظر المحار يتعلق بأنه مصدر للتسمم الغذائي، إذا لم يتم طهيه بشكل صحيح أو لم يكن طازجاً.

وفي السياق عينه قال جرانت هارولد، كبير الخدم الملكي وخبير آداب السلوك في القصر إنه عند تناول الطعام، يجب على العائلة المالكة توخي الحذر مع المحار، لذلك لن تجد هذا الصنف من الطعام عادة في قائمة الطعام الملكية.

ورد في تقرير موقع “إكسبرس” أن المحار يسبب رائحة فم كريهة التي بدورها تسبب الإحراج، وقد يكون هذا أيضاً سبباً من الأسباب التي أدت إلى عدم وجوده في قائمة الأطعمة.

وكان الكاتب بيتر بيجوت قد لفت في كتابه عن العائلة الملكية عام 2005 أن سرطان البحر أيضاً خارج قائمة الطعام في القصور الملكية لأسباب صحية، كما أنه دائماً ما يتم نصح العائلة المالكة بالابتعاد عن تناول اللحوم النادرة وشرب ماء الصنبور.

يشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية كانت قد أزالت عام 2000 طبق المعكرونة بالصلصة الحمراء الشهي من أي من قوائم الطعام الشخصية؛ لأن صلصات الطماطم تعتبر “فوضوية”، ويمكن أن تتسبب يإتلاف مظهر الملكة أثناء تناول الطعام.

الملكة إليزابيث ليست من عشاق الوجبات السريعة أبداً، فقد كشف الطاهي دارين أوجرادي أيضاً في بداية العام عن الطعام المفضل لديها مشيراً إلى أنها تفضل البرغر دون خبز، والطعام الفرنسي الكلاسيكي، ولا تتناول البيتزا.

وفي التفاصيل، وبحسب صحيفة “The Sun” البريطانية، فإن الطاهي دارين أوجرادي، قال إن الملكة إليزابيث الثانية تحب البرغر ولكنها تطلبه دون خبز، ومصنوع في المنزل، وليس من أشهر مطاعم البرغر السريعة.

وتابع حديثه بالقول إنهم كانوا يحضرون البرغر للملكة من لحم الغزلان بعد أن يتم اصطيادها.

وأشار أيضاً إلى أن الملكة ليست من عشاق البيتزا، ولذلك لم يحضر أي نوع من البيتزا طوال فترة عمله في القصر، بل كانت الملكة تفضل دائماً الطعام الفرنسي.

وعمل دارين أوجرادي في المطبخ الملكي لمدة 15 عاماً في إعداد وجبات الطعام للملكة وابنها الأمير تشارلز وحفيديها الأمير هاري والأمير ويليام خلال فترة وجوده في قصر باكنغهام.