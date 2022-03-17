حبيب كيم كارداشيان الجديد يسافر الى الفضاء مع طاقم “بلو أوريجين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة بلو أوريجين، التابعة للملياردير جيف بيزوس، الاثنين أن الكوميدي بيت ديفيدسون سيتمكن من السفر إلى الفضاء في رحلة قصيرة شبه مدارية، إلى جانب خمسة أشخاص آخرين، على متن صاروخ نيو شيبرد الّذي يبلغ ارتفاعه 18 مترا.

ويأتي هذا الإعلان بعدما أكّد موقع “سي إن إن” أن ديفيدسون أجرى محادثات مع الشركة للحصول على مقعد على متن الصاروخ، والّذي ينطلق عمودياً من مزرعة بيزوس في تكساس في 23 آذار.

وبعد سنوات من تطويره، ظهر صاروخ بلو أوريجين للمرة الأولى في العام الماضي، بهدف جعل هذه الرحلات الفضائية شبه المدارية دعامة أساسية لثقافة البوب، إذ تضمن أغلبها نخبة من المشاهير العالميين، والأشخاص الذين يستطيعون تحمل تكاليف هذه الرحلات.