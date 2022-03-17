تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة على والد الملحن خالد عز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف المايسترو أحمد القاضي، موعد ومكان جنازة والد الملحن خالد عز، الذي توفي صباح اليوم الخميس.

المايسترو أحمد القاضي "ابن خالة الملحن خالد عز" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :" تقام صلاة الجنازة والتشييع في مسجد السدة نفيسة بالقاهرة، عقب صلاة الظهر".

وتابع : "من المقرر دفن رحمه الله زوج خالتي الراحل عماد عز الدين، وهو والد الفنان خالد عز، في مقابر العائلة بالإسماعيلية".

مها عز الدين "شقيقة الملحن خالد عز"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت: "والدنا توفي صباح اليوم، ولم يتم بعد تحديد موعد التشييع والدفن".

الملحن خالد عز، لحن ووضع الموسيقى التصويرية في مسلسل "أبو العروسة 3"، وقدم أيضا بعض الأغاني بصوته، ومنها "متزعليش".

مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هاني كمال، ويشارك في بطولته: سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، نانسي صلاح، ندا عادل.