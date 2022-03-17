محمد سليمان عبد المالك: "راجعين يا هوى" تجربة مهمة وأعتز بها كثيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - يعرض خلال موسم دراما رمضان القادم عرض مسلسل "راجعين يا هوى" المأخوذ عن قصة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وكتب السيناريو والحوار له الكاتب محمد سليمان عبد المالك الذي أكد بأنه يعتز كثيرًا بهذا العمل ويتمنى أن يلقى نجاح لدى الجمهور.

وعن كتابته للسيناريو والحوار لقصة للسيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة، والذي يعد واحدًا من أعمدة الدراما العربية أوضح محمد سليمان عبد المالك خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" بأن تلك التجربة لم تكن الأولى له في كتابة المعالجة الدرامية أو السيناريو والحوار لمؤلفين آخرين فقد سبق وأن فعل ذلك في أعمال مثل مسلسل "مليكة" من تأليف أحمد طاهر ياسين ومسلسل "الجسر" قصة بيتر ميمي .

وأوضح "عبد المالك" بأنه حينما ينجذب لأي عمل يكتب له السيناريو والحوار، يرى أنها فرصة لأن يضع من أفكاره وروحه داخل هذا العمل.

وعن تقديمه لقصة للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة أكد بأنها تجربة مهمة موضحًا أنه من الجيل الذي تربى على أعمال أسامة أنور عكاشة ووحيد حامد ويتمنى أن يتعرف عليهم الجيل الجديد الصغير في السن حيث أن الأعمال المعروضة عليهم كثيرة للغاية ولا ينتبهون لتاريخ الدراما الذي يمتلكه الفن المصري ويتمنى أن يكون مسلسل "راجعين يا هوى" هو حلقة الوصل بين الجيل الجديد والأعمال السابقة.

يذكر أن مسلسل "راجعين يا هوى" يشارك في بطولته: خالد النبوي، هنا شيحة، نور، أنوشكا، وفاء عامر، نور خالد النبوي، ومن إخراج محمد سلامة