وفاة والد الملحن خالد عز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

توفي صباح اليوم الخميس، والد الملحن خالد عز، إثر تعرضه لازمة صحية.

مها عز الدين "شقيقة الملحن خالد عز"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت: "والدنا توفي صباح اليوم، ولم يتم بعد تحديد موعد التشييع والدفن".

الملحن خالد عز، لحن ووضع الموسيقى التصويرية في مسلسل "أبو العروسة 3"، وقدم أيضا بعض الأغاني بصوته، ومنها "متزعليش".

وتشهد حلقات (أبو العروسة- الجزء الثالث)، تقديم الفنان مدحت صالح، مجموعة رباعيات غنائية، منها "الصحبة"، من ألحان وتوزيع خالد عز، ومن كلمات الشاعر جمال الخولي.

مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هاني كمال، ويشارك في بطولته: سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، نانسي صلاح، ندا عادل