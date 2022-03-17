تعرف على إيرادات فيلم "حامل اللقب" بعد 6 أسابيع من طرحه بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اقتربت إيرادات فيلم "حامل اللقب" من تحقيق إيرادات قدرها 10 ملايين جنيه، وذلك بعد 6 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم الكوميدي "حامل اللقب" حتى الآن إيرادات قدرها 9 ملايين 910 ألف 151 جنيه.

ويتنافس فيلم "حامل اللقب" مع 5 أفلام بدور العرض السينمائي، هي: (الجريمة، من أجل زيكو، قمر 14، تماسيح النيل، 11:11).

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، وخلال أحداث الفيلم تجمع قصة حب بين دينا الشربيني وهشام ماجد في إطار من الفانتازيا.

"حامل اللقب" يعد أول الأفلام التي تقدم في إطار بروتوكول التعاون بين المنتجين محمد رشيدي، ومحمد حفظي، وتم تصويره في عدة أماكن بالقاهرة، منها ستاد بتروسبورت الرياضي، والتجمع الخامس