خمسة أعمال من إنتاج الصبّاح تدخل السباق الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسمت شركة الصبّاح رزنامة أعمالها خلال شهر رمضان المبارك،بحيث نتابع واحد من أضخم الإنتاجات العربية بعنوان “توبة” من بطولة النجم عمرو سعد بمشاركة صبا مبارك، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد وغيرهم.. المسلسل من ثلاثين حلقة كتابة ورشة ملوك وإخراج أحمد صالح.

من الإنتاجات المصرية الضخمة أيضاً مسلسل “بطلوع الروح” للنجمة منة شلبي. 15 حلقة ستحبس أنفاس المشاهد. العمل تأليف محمد هشام عبيه وإخراج كاملة أبو زكري، ويشارك في البطولة إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم ،عادل كرم وغيرهم.

كما نتابع خلال شهر رمضان مسلسل “المداح أسطورة الوادي” تأليف أمين جمال وليد أبو المجد وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج. بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، خالد سرحان، كمال أبو رية، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، سهر الصايغ، ولاء الشريف وغيرهم… في المغرب العربي.

ونتابع خلال شهر رمضان المبارك مسلسل “أولاد الدرب” تأليف فاتن اليوسفي، توفيق مصباح، منير باهي، سفيان نعوم، بطولة أمين الناجي، عبد الرحيم التميمي، فاطمة الزهراء قنبوع، المهدي فولان، عبد الحميد أبو عنان، هدى مجد، عبد السلام البوحسيني، فاتي جمالي. وفي موسمه الرابع.

كما نتابع مسلسل “سلامات أبو البنات” تأليف وإخراج هشام الجباري، بطولة محمد خيي، السعدية لديب، جهان كداري، فاطمة الزهراء بلدي وسلمى صلاح الدين. كما تستعد شركة الصبّاح إخوان لسلسلة إنتاجات عربية ضخمة تصدرها تباعاً في المواسم المقبلة ما بين المغرب العربي، لبنان، سوريا، مصر، السعودية والخليج العربي.