شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الدورة 23 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح فى الثامنة مساء اليوم الخميس بقصر ثقافة الإسماعيلية فعاليات الدورة الـ23 من مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمى بشارة والسيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومى للسينما، والمخرج سعد هنداوى رئيس المهرجان، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والفنانين والسينمائيين.

تقدم الحفل الإعلامية لينا شاكر، ويتم خلاله تكريم مخرج الأفلام التسجيلية الكبير عواد شكري، كما يتم عرض برنامج أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران الدولى للأفلام القصيرة.

يشهد المهرجان هذا العام 9 عروض عالمية أولى، وهى "باب الدنيا" من إخراج عبد الرحمن محمود، "إدريس" من إخراج أمير الشناوي، "آما- داس" من إخراج مارجا جوتيريز، "بين الزجاج والجدران" من إخراج رازان حسن، "الترومبون الذى أنقذني" من إخراج أنس صلاح الدين، "صرة الصيف" من إخراج سالم بلال، "أول آخر صيف" من إخراج ناستازجا جونيرا، والفيلم المصرى غريبان وليلى من إخراج خالد منصور.

يعرض المهرجان لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط فيلمين وهما الوثائقى الطويل "الحدود" من إخراج سمارث ماهاچان، والروائى القصير "أصداء" من إخراج چوليان كوبرسي، و4 عروض دولية وهي، "الناقلات" من إخراج إيجور موستوفشيكوڤ، "زهور" من إخراج كريستيان إكسيبوليس، "أنا حالة طارئة" من إخراج راؤول دييز رودريجيز، وفيلم "الرحله الطويلة" إخراج على كاظم.

يقدم المهرجان 19 عملًا تعرض جميعها للمرة الأولى فى إفريقيا، وتشمل العروض الأفريقية الأولى 7 أفلام فى مسابقة التحريك.

يشمل برنامج المهرجان فى دورته الـ 23 عدد كبير من الأفلام التى تعرض للمرة الأولى فى مصر داخل المسابقات الرسمية ويصل عددها إلى 12 فيلمًا، بخلاف البرامج الموازية ومسابقة أفلام الطلبة التى تحوى 11 فيلما.