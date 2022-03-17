شكرا لقرائتكم خبر عن بوسي شلبى تهنئ دينا الشربينى بعيد ميلادها..كل سنة وأنت طيبة يا حوتة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الإعلامية بوسي شلبي الفنانة دينا الشربيني، بعيد ميلادها، إذ تنتميان إلى برج الحوت، وأعادت بوسي نشر فيديو من احتفالها السابق ودينا بعيد ميلادهما، بحضور الفنانات نيللي كريم وفيفي عبده وناهد السباعي، من خلال حساب الانستجرام الخاص بها معلقة عليه كل سنة وانتي طيبة يا حوتة.

وكانت قد ظهرت النجمة دينا الشربيني، في مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، مع إحدى صديقاتها وهما يجسدان أحد فيديوهات إيمي تاتو الشهيرة، لتظهرا وهما يقومان بتسريحة شعر الشربيني ويقلدان طريقة إيمي التي انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا مؤخرًا.

وسرعان ما حصد الفيديو الذى نشرته دينا الشربيني عبر حسابها على عشرات التعليقات المضحكة على طريقة تجسيدها لشخصية إيمي تاتو، خاصة أن الفيديو لم يكن الأول لها في تقليد الشخصيات عبر تطبيق تيك توك.

ونشرت دينا الشربيني، على صفحتها الخاصة بإنستجرام بوستر مسلسلها الجديد "المشوار" بطولة الفنان محمد رمضان وإخراج محمد ياسين والتي تتصدر فيه البوستر، ويجسد النجمان محمد رمضان ودينا الشربينى دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق.