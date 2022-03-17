دينا الشربيني تكشف معاناة الأمهات قبل رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة دينا الشربيني عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو على طريقة الـ”تيك توك” ظهرت خلاله وهي تسخر من نفسها وتحكي عن معاناة الأمهات قبل رمضان وعيد الأم.

وظهرت دينا في الفيديو وهي تحادث إحدى صديقاتها وتسرد لها معاناتها مع اقتراب حلول شهر رمضان في تحضير الطعام وتدريس الأبناء وهدايا عيد الأم.

يُذكر أن دينا دأبت خلال الفترة الماضية على نشر فيديوهات على طريقة الـ”تيك توك” منذ اشتركت في التطبيق، وتلقى عليها تعليقات تمدح “خفّة دمها” وإجادتها في تقليد المشاهد الكوميدية الشهيرة في بعض الأعمال.

من ناحية أخرى، تشارك دينا الشربيني في بطولة مسلسل “المشوار” مع محمد رمضان، عمرو عبد الجليل، وأحمد مجدي، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

وتُعدّ هذه المرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات التي تستغني فيها دينا الشربيني عن تقديم البطولة المطلقة، وتظهر في الأحداث بشخصية زوجة محمد رمضان.