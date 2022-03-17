ميرا مخايل في قصّة مؤثرة غدًا.. صورة تحدث ضجّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطرح النجمة اللبنانية ميرا مخايل، غدًا الجمعة أغنيتها الجديدة بعنوان “قوّيني” والتي يبدو أنها ستكون مختلفة عن كل الأغنيات التي طرحتها سابقاً.

وأعلنت ميرا عن عملها الجديد عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، إذ نشرت “البوستر” الخاص بالأغنية وظهرت فيه وهي تحتضن ولدًا صغيرًا وعلّقت قائلةً: “قوّيني.. من أكتر القصص المؤثرة يلي عشتها بمشواري الفني. الجمعة 5 مساءً بتكون موجودة على كل المواقع الموسيقية وقناتي على يوتيوب”.

وأثارت الصورة ضجّة واسعة على السوشيال ميديا، وتساءل عدد كبير من المتابعين عن قصّة الصبي الذي ظهر مع ميرا في البوستر.

يذكر أن ميرا مخايل عادت إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب طويلة وأصدرت منذ فترة أغنية “جننتا” من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع جورج قسيس. أمّا كليب الأغنية فهو من إخراج كارين نيكولا وتم تصويره تحت إشراف جاد شويري وحقق أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب.