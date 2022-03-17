شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا وخالد النبوى يجتمعان بأبنائهما فى دراما رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دراما رمضان المقبل، اجتماع عدد من النجوم مع أبنائهم خلال مسلسلاتهم الجديدة التي يتم تصويرها حالياً للعرض في الشهر الكريم، وذلك الأمر ليس بجديد على الدراما هذا العام، وإنما يحدث من سنوات، أن يستعين بطل العمل بابنه لتقديم أحد الأدوار خاصة إذا كان هذا الابن يعمل في مجال التمثيل والدور مناسب له.

ويأتي على رأس قائمة النجوم الذين يجتمعون مع أبنائهم في مسلسلات هذا العام، أحمد السقا الذى يجتمع بابنه ياسين في مسلسل "الاختيار 3" ليسجل العمل التجربة الثانية لياسين السقا في التمثيل، بعدم مشاركته في مسلسل "الملك – أحمس" مع عمرو يوسف العام الماضى، إلا أن العمل توقف ولم يتم عرضه.



احمد السقا وابنه ياسين

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، ايمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

خالد النبوى أيضاً يجتمع مع ابنه نور النبوى في مسلسل "راجعين يا هوى" الذى يتم تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان، وذلك بعد بروز نور النبوى في الفترة الأخيرة بمشاركته في أعمال بعيداً عن والده، مثل "الاختيار 2" العام الماضى، وكذلك مسلسل "نقل عام" الذى يتم عرض حلقاته حالياً على قناة ON.

مسلسل "راجعين يا هوا" معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، طه الدسوقى، صفاء الطوخي، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال.



خالد النبوى