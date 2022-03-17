شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور لـ جوليان مور فى ظهورها الأخير تثبت أن السن طاقة مش رقم بالبطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الممثلة العالمية جوليان مور واحدة من أبرز الممثلات حول العالم، سواء من خلال موهبتها الكبيرة أو جمالها، الذى لم يتأثر بمرور السنوات، مثلما ظهر خلال أحدث إطلالة لها بفستان أبيض مميز أضفت له بريقاً خاصاً وفقاً لما أكدته التقارير العالمية التي وصفتها بأنها تثبت دوماً أن مظهرها أصغر من سنها.



جوليان مور

وذلك بعدما ارتدت الممثلة العالمية فستان أبيض قادت به صاحبة الـ 61 عاما الحضور على الريد كاربت لمهرجان جوائز المجلس الوطني للمراجعة في نيويورك مؤخراً.



جوليان مور



جوليان مور

وكانت الممثلة العالمية جوليان مور انتهت من تصوير أحدث أعمالها، والممثل في فيلم Sharper ، وظهرت مؤخرًا برفقة زوجها بارت التي شكلت معه ثنائى ناجح على مدار 18 عامًا من الزواج، بدأت عام 2003 بالتحديد، وفقًا لتقرير موقع الديلى ميل الذى أشار لأن الثنائى يستمتعا بوقتهما حاليًا في نيويورك بعد فترة من العمل.



جوليان مور وكان موقع ديلى ميل كشف خلال تقرير له مؤخرًا عن تفاصيل دور نجمة هوليود جوليان مور ضمن أحداث فيلمها الأخير التي تقوم بتصويره حاليًا، وهو العمل الذى يحمل اسم sharper، وتلعب فيه الممثلة الشهيرة دور فنانة محتالة ماكرة تقوم بعمليات خداع لدائرة المقربين منها، إذ يساهم ذلك في جعلها تشق طريقها إلى الطبقة العليا في مدينة نيويورك بسرعة البرق.