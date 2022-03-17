حنان شوقي: أحمد زكي أفضل من عادل إمام وبكره أفعال محمد رمضان وأرفض العمل معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

احتفلت الفنانة حنان شوقي بعيد ميلادها الـ 54، أمس، فهي من مواليد 16 مارس 1967.

وقالت الفنانة حنان شوقي، إن الفنان أحمد زكي لديه قدارت تمثيلية أكبر من الفنان عادل إمام، مضيفة: "لكن الزعيم لديه كاريزيما لو عمل أي حاجة هتبقى حلوة".

واختارت الفنانة يسرا، كونها الفنانة الأكثر تفوقا على فتيات جيلها، خاصة وأن لديها معطيات الاستمراية في النجاح.

وأكدت في حوارها في برنامج "نص الكلام" على شاشة قناة "النهار"، أن الفنان كريم عبد العزيز بلا شك أفضل من الفنان محمد رمضان، وتابعت: "في رمضان حسيت إن الفنان نور الشريف مماتش، كريم عبد العزيز بيشيل الوسط الفني على إيديه، حسيت إن الوسط الفني تقيل بكريم عبد العزيز".

وكشفت أنها ترفض مشاهدة الأعمال الفنية للفنان محمد رمضان، لأنه على حد تعبيرها "مش صادق"، وترى أنه طوال الوقت يمثل أحمد زكي حتى في طريقة ابتلاع ريقه.

ولفتت إلى أنه ضيّع حياة شخص لتحقيق نجوميته: "مش هشتغل معاه، لو إداني ملايين الملايين، هبقى مش عارفة".

وأشارت إلى أن "رمضان" هو الذي دفع نفسه للغرور، مضيفة: "صعبان عليا، هو اللي عمل كده في نفسه، ينزل يشوف الناس بتتكلم عليه، أو بيقولوا عليه، يقعد بس مع ابن الطيار"، كما أكدت، أنها تحب محمد رمضان "البني آدم" لكنها تكره أفعاله